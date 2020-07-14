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Маас о "нормандском формате": Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен

Маас о "нормандском формате": Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен
Обновлено 05:44 Сегодня Телеграф УНН
Глава МИД Германии Хайко Маас назвал политику в отношении Украины и РФ приоритетом его страны во время председательства его страны в Совете ЕС. Такое заявление он сделал во время заседания комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник, 13 июля. Об этом сообщает DW.

Маас напомнил, что внутри Евросоюза сохраняется "минимальный консенсус" в политике в отношении России, он состоит в регулярном продлении санкций.

"Я считаю, что мы нуждаемся в большем. (...) Поэтому мы хотим подготовиться ко времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС", — отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией "нужно решение в Украине".

Глава немецкого МИД рассказал, что переговоры в "нормандском формате" по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.

"Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России", — подчеркнул Хайко Маас.

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В частности он напомнил, что полное прекращение огня так и не достигнуто, а договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже по разведению сил не выполнены.

В то же время Маас не ответил на вопрос внешнеполитического представителя фракции Европейской народной партии Михаэля Галера, считает ли он необходимым ввести дополнительные санкции против России за ее действия в Сирии, подобные тем, которые действуют по дестабилизации Москвой Украины.

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Все по теме:

Украина, ЕС, Россия, Хайко Маас, Нормандский формат.

Автор:

Телеграф
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