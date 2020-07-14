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День взятия Бастилии: как французы отмечают главный национальный праздник

День взятия Бастилии: как французы отмечают главный национальный праздник
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф
Ежегодно 14 июля во Франции отмечают Национальный праздник, более известный во всем мире как День взятия Бастилии.

Именно в этот день в 1789 году была взята штурмом крепость-тюрьма Бастилия, после чего в стране началась Великая французская революция, которая продолжалась с 1789 по 1799.

Год спустя на Марсовом поле прошел масштабный парад и торжества, не связанные со штурмом Бастилии. Король организовал праздник федерации - в честь реформ и единства французов.

В конец ХІХ века во Франции в честь ценностей Третьей республики учредили главный национальный праздник - La Fête Nationale. В ряде государств праздник называют Днем взятия Бастилии. 

Военный парад в честь празднования Дня Бастилии 14.07.2020

Военный парад в честь празднования Дня Бастилии 14.07.2020

Военный парад в честь празднования Дня Бастилии 14.07.2020

14 июля во многих городах Франции проходят шествия и торжества. В Париже традиционно устраивают военный парад и салют.

В связи с пандемией в этом году празднования в честь главного национального праздника страны пройдут в условиях карантинных ограничения. Чтобы обеспечить социальную дистанцию парад для широкой публики будет закрыт, в нем возьмут участия медицинские работники и те кто мобилизирован для борьбы с эпидемией.  

Как сообщалось, в прошлом году праздник совпал с масштабными протестами "желтых жилетов".  Париже в этот день правоохранители задержали 152 человека.

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Париж, Франция, День взятия Бастилии.

Автор:

Телеграф
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