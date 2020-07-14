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Самолет Ryanair экстренно совершил посадку из-за угрозы взрыва на борту

Самолет Ryanair экстренно совершил посадку из-за угрозы взрыва на борту
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair был вынужден совершить экстренную посадку в Лондоне, после того как на его борту нашли записку с сообщением о взрывчатке на борту.

Самолет Ryanair был вынужден внепланово приземлиться после того, как в туалете была обнаружена записка, в которой утверждалось, что на борту находились взрывчатые вещества. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Самолет, выполнявший рейс из Кракова в Дублин, был перенаправлен в британский аэропорт Станстед, чтобы сотрудники полиции могли проверить его.

Два самолета ВВС Британии сопровождали самолет, который приземлился около 18:40 в понедельник.

Полиция сообщила, что ничего подозрительного найдено не было, но двое мужчин были арестованы по подозрению в угрозах воздушному судну. Мужчины в возрасте 26 и 47 лет остаются под стражей.

"Самолет приземлился нормально, но был доставлен на удаленную стоянку, где пассажиры благополучно высадились", - сказал представитель авиакомпании.

Полиция подтвердила, что все пассажиры были благополучно высажены из самолета.

Как сообщалось, лайнер, выполняющий рейс из Екатеринбурга с почти 200 пассажирами на борту, аварийно приземлился в аэропорту Симферополя.

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Лондон, Самолет, Ryanair, Бовба.

Автор:

Телеграф
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