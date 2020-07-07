В симферопольском аэропорту аварийно приземлился российский лайнер

В оккупированном Крыму Boeing 747 с пассажирами совершил экстренную посадку.

Лайнер, выполняющий рейс из Екатеринбурга с почти 200 пассажирами на борту, аварийно приземлился в аэропорту Симферополя. Об этом сообщает российское агенство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах РФ.

Источник агентства сообщил, что Boeing 747 аварийно сел в симферопольском аэропорту из-за погасшего табло на борту. Посадка прошла благополучно и никто не пострадал.

Вместе с тем, причина такой аварийной ситуации пока неизвестна.

Самолет выполнял рейс из российского Екатеринбурга, на борту находятся 181 человек. На место происшествия направили экстренные службы.

Следует отметить, что в в пресс-службе аэропорта Симферополя не подтвердили факт аварийной посадки самолета. На вопрос журналистов отметили, что рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме по расписанию.

Как сообщалось, в июне в Одессе потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате аварии погибли два пилота.