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В симферопольском аэропорту аварийно приземлился российский лайнер

В симферопольском аэропорту аварийно приземлился российский лайнер
12:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В оккупированном Крыму Boeing 747 с пассажирами совершил экстренную посадку.

Лайнер, выполняющий рейс из Екатеринбурга с почти 200 пассажирами на борту, аварийно приземлился в аэропорту Симферополя. Об этом сообщает российское агенство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах РФ.

Источник агентства сообщил, что Boeing 747 аварийно сел в симферопольском аэропорту из-за погасшего табло на борту. Посадка прошла благополучно и никто не пострадал.

Вместе с тем, причина такой аварийной ситуации пока неизвестна.

Самолет выполнял рейс из российского Екатеринбурга, на борту находятся 181 человек. На место происшествия направили экстренные службы. 

Следует отметить, что в в пресс-службе аэропорта Симферополя не подтвердили факт аварийной посадки самолета. На вопрос журналистов отметили, что рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме по расписанию.

Как сообщалось, в июне в Одессе потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате аварии погибли два пилота. 

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Россия, Симферополь, Крым, Boeing.

Автор:

Телеграф
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