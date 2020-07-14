Пандемия COVID-19: в Бельгии уже более 62,7 тыс случаев заражения коронавирусом

За прошедшие 7 дней, в период с 4 по 11 июля, ежедневное количество новых случаев коронавируса в Бельгии возросло на 11% - в среднем до 95 новых пациентов ежедневно. Об этом сообщает VRT.

"Шестой день подряд количество новых случаев продолжает расти. Наибольшее количество новых инфицированных оказалось в провинциях Антверпен, Лимбург и Льеж. Большинство инфицированных - активные люди в возрасте от 20 до 59 лет.

Всего в Бельгии зарегистрировано 62 781 случаев коронавируса", - говорится в публикации.

Вместе с тем, как отмечает издание, несколько дней подряд снижался уровень госпитализации больных с диагнозом COVID-19. Сейчас с этой болезнью в бельгийские больницы попадают в среднем 9 человек в день, что на 13% меньше, чем в предыдущий семидневный период. По состоянию на 13 июля в больницах находятся 138 пациентов, 23 из них - в отделениях интенсивной терапии.

Снизился также показатель смертности - в течение недели от коронавируса умирали в среднем два человека в день, что на 66 процентов меньше, чем в предыдущий период.

Общее число погибших от этой болезни в Бельгии с начала пандемии составляет 9787 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 14 июля, в мире в целом подтверждено 13 240 715 случаев инфицирования COVID-19. 575 601 человек умер. 7 707 191 человек выздоровел.