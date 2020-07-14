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Эпидемия Covid-19: в Польше возросло количество больных коронавирусом

Эпидемия Covid-19: в Польше возросло количество больных коронавирусом
17:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Польше наблюдается превышение числа новых зараженных коронавирусом над количеством выздоровевших.

"За минувшие сутки по состоянию на вторник выявлено 267 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 241 человек, 12 человек из числа ранее заболевших скончались", сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 13 июля выявлено 265 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 367 человек, 5 человек из числа ранее заболевших скончались.

12 июля сообщалось о 370 новых случаях COVID-19, 3 человек умерли, 513 выздоровели; 11 июля - о 305 новых случая COVID-19, 6 умерших и 587 выздоровевших.

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10 июля было 265 новых заболевших Covid-19 за сутки, 571 выздоровели, 11 жертв; 9 июля- 262 новых случая COVID-19, 9 человек умерли, 599 выздоровели.

По данным worldometers.info, в настоящее время активных больных в Польше 9 113, что на 14 больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 38 457 случаев инфицирования, умерли 1 588 человека, выздоровели – 27 756 человек.

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Все по теме:

Польша, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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