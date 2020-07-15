В Чехии вторая за неделю масштабная авария на железной дороге: столкнулись грузовой и пассажирский поезда

В Чехии на железной дороге произошла авария: пассажирский поезд врезался в товарный состав, в результате погиб один человек, и десятки травмировались.

14 июля на железнодорожной линии между Прагой и Колином возле населенного пункта Чески-Брод пассажирский поезд врезался в товарный состав.

В результате аварии один человек погиб и по меньшей мере 35 пострадали. Об этом сообщает чешское информационное агентство Ceske noviny.

Пассажирский поезд, следовавший из Праги в Речаны-над-Лабем, столкнулся с грузовиком и сошел с рейсов, пожарным пришлось укрепить его, чтобы он не опрокинулся. Погиб 40-летний машинист пассажирского состава, который оказался в ловушке в салоне.

Серьезные травмы получили четыре пассажира, еще более 30 отделались легкими травмами.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек назвал погибшего машиниста опытным специалистом и допустил, что причиной аварии могла стать болезнь мужчины.

На месте трагедии работают спасатели и специалисты. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, что за последнюю неделю это уже вторая серьезная авария на железной дороге в Чехии. 8 июля на перегоне не оборудованном автоматикой в районе Карловых Вар столкнулись два пассажирских поезда, три человека погибли, около 30 получили ранения.