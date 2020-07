В Чехии на железной дороге масштабная авария: лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда

В Чехии в Карловарском крае произошла авария на железной дороге: лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда, в результате по меньшей мере три человека погибли, около 30 получили ранения. Об этом сообщает чешское издание CT24.

Авария произошла в горной местности в поселке Пернинк, в этом районе железнодорожные пути пересекаются, поэтому один из них должен был остановиться, чтобы пропустить другой, но не сделал этого.

At least two people were killed and dozens injured after two passenger #trains collided near #Pernink railway station in the #CzechRepublic, close to the German border, on Tuesday. pic.twitter.com/1NZAkCMsHQ

— srb news (@srbnews0) July 8, 2020