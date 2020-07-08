В Чехии на железной дороге масштабная авария: лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда

В Чехии два пассажирских поезда столкнулись на одной линии. В результате аварии по меньшей мере три человека погибли, около 30 получили ранения.

В Чехии в Карловарском крае произошла авария на железной дороге: лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда, в результате по меньшей мере три человека погибли, около 30 получили ранения. Об этом сообщает чешское издание CT24.

Авария произошла в горной местности в поселке Пернинк, в этом районе железнодорожные пути пересекаются, поэтому один из них должен был остановиться, чтобы пропустить другой, но не сделал этого.

At least two people were killed and dozens injured after two passenger #trains collided near #Pernink railway station in the #CzechRepublic, close to the German border, on Tuesday. pic.twitter.com/1NZAkCMsHQ — srb news (@srbnews0) July 8, 2020

Известно, что один поезд следовал из немецкого Йохангеоргенштадта в Карловые Вары, а второй ехал по той же линии D3 в обратном направлении.

Na železniční trati Pernink - Nejdek došlo ke strážce dvou osobních vlaků. Bohužel došlo ke smrtelným zraněním a je zde větší počet dalších zraněných osob. Společně s ostatními složkami IZS pomáháme na místě vlakového neštěstí. #policiekvk pic.twitter.com/ssBeg81WyO — Policie ČR (@PolicieCZ) July 7, 2020

В результате аварии по меньшей мере три человека погибли, около 30 получили ранения. Девять из них находятся в тяжелом состоянии. На место аварии прибыли вертолеты скорой помощи.

В правительстве Чешской Республики заявили, что причиной аварии стал человеческий фактор. Одного из машинистов уже задержали.

Как сообщалось, 6 июля в Кировоградской области произошла масштабная железнодорожная авария, с рельсов сошел грузовой состав, снес помещение станции и повалил столб.

Кроме того, 6 июля сообщалось, что в Польше пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП, в результате аварии пострадали две украинки.