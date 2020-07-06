В Польше столкнулись два рейсовых автобуса и бус, пострадали украинки

В Польше пассажирский автобус попал в аварию. Пострадали две украинки, одна госпитализирована в больницу.

5 июля в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пострадали две украинки.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Авария произошла в 20:00 на трассе между Рогова и Дзвижин, что в Западно-Поморском воеводстве Польши. Столкнулись два рейсовых автобуса и микроавтобус.

В результате ДТП две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести, одной медики оказали помощь. Вторая украинка госпитализирована в больницу города Колобжег, ее жизни ничего не угрожает.

За словами Погорельцева, к оказанию помощи украинкам привлечено почетного консула Украины в городе Щецин. Дело находится на контроле КУ в Гданьске и ДКС.

Как сообщалось, в Силезском воеводстве на юге Польши пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии травмировались 16 человек.

Напомним, в Запорожской области недалеко от курортного города Кирилловка произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шестеро человек, из них четверо дети.