Под Киевом произошло смертельное ДТП: на светофоре столкнулись две фуры

Утром 4 июля на въезде в Киев произошло смертельное ДТП: столкнулись две фуры. Не исключено, что водитель одной из фур уснул за рулем.

В субботу, 4 июля, на трассе Киев-Житомир произошло столкновение двух грузовых авто. В результате аварии погиб один из водителей.

Об этом сообщает "Киев-Оперативный".

Как отмечается, столкновение произошло на дороге в сторону Киева. Правоохранители не исключают, что водитель одной из фур уснул за рулем.

"Предварительно, водитель DAF едва катился, останавливаясь на светофоре, и в этот момент получил мощный удар в заднюю часть. У него въехал водитель другого грузового авто Iveco... Водителя Iveco зажало в салоне, его вырезали спасатели ГСЧС, но когда его передали врачам - они констатировали смерть. На месте, в результате аварии, наблюдается пробка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 2 июля, в результате столкновения автобуса, который скорее всего направлялся из Тернополя в Варшаву, с двумя грузовиками пострадали 16 пассажиров, шестеро из которых попали в больницы, один человек - в критическом состоянии.