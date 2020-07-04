Возле Кирилловки произошло ДТП: пострадали 6 человек, 4 из них - дети

В Запорожской области на автодороге Акимовка - Кирилловка произошло ДТП. В результате аварии пострадали 6 человек из них 4 ребенка.

3 июля в 16:20 в службу спасения ГСЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Акимовка - Кирилловка, возле с. Шелюги Якимивськоко района, передает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Daewoo Lanos" и "BMW".

В результате происшествия травмировались 6 человек из них 4 ребенка.

"25-летнего водителя Daewoo Lanos зажало конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи. Также во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет и два мальчика 3 и 8 лет", - говорится в сообщении.

Всех госпитализировали в центральную районную больницу. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Как сообщалось, в субботу, 4 июля, на трассе Киев-Житомир произошло столкновение двух грузовых авто. В результате аварии погиб один из водителей.