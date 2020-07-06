В Кировоградской области масштабная авария на железной дороге: грузовой поезд слетел с рельсов

Грузовой локомотив сошел с рельсов на Одесской железной дороге. На момент аварии машиниста в кабине поезда не было.

В Кировоградской области на Одесской железной дороге грузовой состав сошел с рельсов.

Об этом сообщает одесской издание Думская.

По предварительным данным, поезд "самольно скатился" во время остановки на станции Чернолесская в Кировоградской области.

Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине поезда. В результате аварии электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны локомотива слетели с рельсов, часть состава перевернулась и улетела с насыпи.

Железнодорожники выясняют причину происшествия. Известно, что никто не пострадал.

Электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска принадлежит локомотивному депо "ТЧ-7 Знаменка".

Как сообщалось, в Кировоградской области в городе Знамянка школьник попал под поезд, переходя пути служебным переходом. В результате аварии ребенок лишился обеих ног.