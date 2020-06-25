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На Кировоградщине поезд переехал 10-летнего мальчика

На Кировоградщине поезд переехал 10-летнего мальчика
16:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: odz.gov.ua
В Кировоградской области железнодорожный вагон лишил ребенка обеих ног.

В Знаменке Кировоградской области 10-летний школьник травмировался, переходя пути служебным переходом. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД, передает УНН.

"Около 18 часов 24 июня на станции Знаменка, во время роспуска вагонов с сортировочной горки на служебном переходе, было травмировано несовершеннолетнего. Не убедившись в отсутствии подвижного состава, при исправно действующей сигнализации, мальчик начал движение через пути, держа в руках велосипед", - отметили в пресс-службе.

В результате наезда - ампутированы обе ноги выше колен. Каретой скорой помощи мальчика доставили в детскую областную больницу. На данный момент состояние пострадавшего - тяжелое.

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Предварительно известно, что вместе с ним находились еще двое друзей. Все они решили сократить путь, воспользовавшись служебным переходом, а не пойти пешеходным мостом, расположенным неподалеку. Приятели, которые были вместе с мальчиком, успели отбежать на безопасное расстояние.

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Поезд, Кировоградская область.

Автор:

Телеграф
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