На Кировоградщине поезд переехал 10-летнего мальчика

В Кировоградской области железнодорожный вагон лишил ребенка обеих ног.

В Знаменке Кировоградской области 10-летний школьник травмировался, переходя пути служебным переходом. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД, передает УНН.

"Около 18 часов 24 июня на станции Знаменка, во время роспуска вагонов с сортировочной горки на служебном переходе, было травмировано несовершеннолетнего. Не убедившись в отсутствии подвижного состава, при исправно действующей сигнализации, мальчик начал движение через пути, держа в руках велосипед", - отметили в пресс-службе.

В результате наезда - ампутированы обе ноги выше колен. Каретой скорой помощи мальчика доставили в детскую областную больницу. На данный момент состояние пострадавшего - тяжелое.

Предварительно известно, что вместе с ним находились еще двое друзей. Все они решили сократить путь, воспользовавшись служебным переходом, а не пойти пешеходным мостом, расположенным неподалеку. Приятели, которые были вместе с мальчиком, успели отбежать на безопасное расстояние.