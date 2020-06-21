Напал со спины: в Кировоградской области злоумышленник ударил полицейского ножом

43-летний мужчина ножом ударил в шею работника Онуфриевского отделения полиции. Об этом сообщили в ГУ НП в Кировоградской области.

"36-летний офицер полиции в момент происшествия находился вне службы, в гражданской форме одежды без спецсредств. С ранее судимым гражданином, который безосновательно напал на него со спины и повлек ножевое ранение, конфликтов не было", — сообщили в пресс-службе.

Правоохранителя доставили в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.

Гражданина, который совершил уголовное преступление, задержали в порядке ст. 208 УПК, ему сообщили подозрение по ч.2 ст.15 и ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет лишения свободы.

В уголовном производстве продолжается досудебное следствие.