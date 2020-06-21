Драка с поножовщиной на Житомирщине: девять человек госпитализировано, один из них скончался

21 июня ночью в пгт. Иршанске Хорошевского района возник конфликт между отдыхающими в кафе. В результате 40-летний мужчина нанес ножевые ранения 9 лицам, после чего скрылся на автомобиле. В области продолжаются специальные мероприятия по установлению его места пребывания и задержанию. Один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Сообщение о конфликте и ранения трех человек поступило в полицию после полуночи 21 июня. В поселок выехали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции и Хорошевского отделения вместе со спецназовцами.

В ходе выяснения обстоятельств медики сообщили о госпитализации 9 человек в возрасте 22-29 лет, среди них есть девушка.

На месте полицейские установили, что между отдыхающими различных компаний возник конфликт. Для выяснения отношений они вышли на улицу, где разговор и перерос в драку. Нанеся ранения оппонентам, а затем и тем, кто пытался его остановить, агрессивный мужчина сел в свой "Хюндай Соната" и уехал.

На территории области введены специальные меры для установления места пребывания подозреваемого - 40-летнего жителя пгт. Иршанска. О человеке известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Утром стало известно, что один из травмированных 29-летний мужчина, от полученных травм скончался. Состояние еще двух пациентов врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.