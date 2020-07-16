Президент Литвы о переброске войск США в Польшу: Это пойдет на пользу всему региону

Президент Литвы Гитанас Науседа, во время визита в Польшу на празднование 610-й годовщины Грюнвальдской битвы, приветствовал размещение военного контингента США в Польше. По его словам, это будет способствовать безопасности всего региона, приводит его слова портал Delfi.

"Эта вероятная передислокация войск США будет связана не только с интересами безопасности Польши, а с интересами безопасности всего региона", - сказал Науседа.

По его словам, Литва и Польша активно сотрудничают в вопросах безопасности, особенно в вопросах поддержания "Сувальского корридора" (часть границы между Польшей и Литвой, через которую будут осуществляться поставки в Балтию в условиях военного конфликта, - ред.)

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что вопросы безопасности стран Балтии и финансирование обороны обсуждались во время его встречи с лидером США Дональдом Трампом.

Польша и балтийские страны входят в так называемый "клуб 2%" - страны НАТО, которые выполняют обязательство по выделению на оборону 2% ВВП стран.

"Президенту Трампу хорошо известны наши стремления быть активными и постоянными членами "клуба 2%", - добавил Науседа.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о решении о сокращении американского контингента из Германии. Часть военных будет переброшены в Польшу.