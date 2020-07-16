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В Турции разбился самолет разведки, есть погибшие

В Турции разбился самолет разведки, есть погибшие
07:29 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В ночь на четверг в восточной части Турции произошло крушение самолета служб безопасности, погибли 7 правоохранителей.

В провинции Ван на востоке Турции случилась трагедия. В результате крушения самолета, принадлежащего службе безопасности умерло 7 челокек.

Об этом рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает канал NTV.

Было заявлено, что в самолете, который разбился на горе Артос, было 7 полицейских, 2 из которых были летчиками.

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Правоохранители выполняли миссию разведки. Трагедия произошла ранним утром примерно в 3:00 (по Киеву).

Генеральная дирекция полиции по ликвидации последствий аварии прибыла на место происшествия на горе Артос, где разбился пилотируемый разведывательный самолет, и приступила к работе.

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Турция, Самолет, Крушение.

Автор:

Телеграф
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