Дождались: премьера Дании наконец-то "окольцевали"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вышла замуж за кинорежиссера Бо Тенгберга после того, как праздничное событие уже дважды пришлось перенести из-за политических вопросов. Об этом сообщает Daily Mail.

"Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вышла замуж за режиссера в церкви Маглеби, что на датском острове Зеландия, где пара проводила свой отпуск", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, 42-летняя Фредериксен обменялась кольцами с 55-летним Бо Тенгбергом после того, как праздник был перенесен уже дважды за год.

Так, в прошлом июне свадьба была перенесена из-за досрочных парламентских выборов, в результате которых Фредериксен стала премьером Дании.

В этом году свадьба была запланирована на 18 июля, однако, именно с 17 по 18 июля в Брюсселе состоится чрезвычайный саммит ЕС, на котором глава датского правительства должна присутствовать.

Именно поэтому пара наконец решила сыграть свадьбу уже на этой неделе еще до саммита.