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Премьер-министр Дании во второй раз отложила свою свадьбу

Премьер-министр Дании во второй раз отложила свою свадьбу
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен решила перенести свою свадьбу из-за совпадавшего с ней по времени саммита ЕС. В прошлом году она переносила свадьбу из-за парламентских выборов.

"Заседание Совета ЕС пройдет в Брюсселе в субботу в июле, как раз когда мы планировали свадьбу... Мне нужно помнить о моей работе и об интересах Дании. Поэтому нам придется снова изменить наши планы (со свадьбой - ред.)", - приводит агентство Associated Press слова премьера.

В прошлом году она была также вынуждена перенести свадьбу после того, как ее партия социал-демократов одержала победу на парламентских выборах и получила возможность формировать правительство.

Фредериксен отметила, что надеется все же в скором времени выйти замуж, и поблагодарила своего жениха Бо Тергберга за терпение.

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Премьер познакомилась со своим будущим мужем в 2014 году, спустя три года он сделал ей предложение. Для Фредериксен это будет не первый брак, она была замужем за специалистом в сфере связи с общественностью Эриком Харром. У них двое детей.

Ранее официальный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтц сообщил, что первый после режима изоляции саммит с физическим присутствием европейских лидеров пройдет в Брюсселе 17-18 июля.

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"17 и 18 июля председатель Европейского совета созовет внеочередной совет по пакету восстановления экономики и долгосрочному финансовому плану", - написал пресс-секретарь Мишеля в твиттере во вторник. Он добавил, что организационные детали сообщат позже.

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Саммит ЕС, Метте Фредериксен, Премьер-министр Дании.

Автор:

Телеграф
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