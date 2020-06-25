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У президента Словакии не обнаружили коронавирус

У президента Словакии не обнаружили коронавирус
Обновлено 10:32 Сегодня Телеграф
Тесты не подтвердили наличие коронавируса в офисе президента Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Pravda.

Сотрудник, который мог быть зараженным через контакт с инфицированным человеком, получил отрицательный результат теста на коронавирус. Отрицательный результат теста получила и президент Зузана Чапутова.

Однако принятые превентивные меры остаются в силе, и президентская программа отменяется до получения результатов повторного тестирования в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец.

Еще двое депутатов в Армении заразились коронавирусом

В среду президент должна была встретиться с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Согласно программе, они должны были обсудить ситуацию с пандемией, европейский план восстановления и общие приоритеты по защите окружающей среды.

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Все по теме:

Словакия, Коронавирус, Зузана Чапутова, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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