Еще двое депутатов в Армении заразились коронавирусом

"У двух членов парламентской фракции партии власти "Мой шаг" - Виктора Енгибаряна и Кристине Погосян - диагностирован коронавирус нового типа", - говорится в сообщении.
Депутаты чувствуют себя нормально.
Накануне вице-спикер Национального собрания, член фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. По его словам, болезнь протекает без симптомов, самочувствие нормальное.
Всего в стране зарегистрировали 21 717 случаев коронавируса. Скончались 386 человек, 10 797 пациентов выздоровели.
По состоянию на утро 24 июня в мире зафиксировано 9 355 106 случаев коронавируса, из них 479 819 летальных исходов, 5 041 846 человек выздоровели.