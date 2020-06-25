Еще двое депутатов в Армении заразились коронавирусом

В парламенте Армении зафиксировали коронавирус (COVID-19) еще у двух депутатов. Об этом сообщает Новости-Армения.

"У двух членов парламентской фракции партии власти "Мой шаг" - Виктора Енгибаряна и Кристине Погосян - диагностирован коронавирус нового типа", - говорится в сообщении.

Депутаты чувствуют себя нормально.

Накануне вице-спикер Национального собрания, член фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. По его словам, болезнь протекает без симптомов, самочувствие нормальное.

Всего в стране зарегистрировали 21 717 случаев коронавируса. Скончались 386 человек, 10 797 пациентов выздоровели.

По состоянию на утро 24 июня в мире зафиксировано 9 355 106 случаев коронавируса, из них 479 819 летальных исходов, 5 041 846 человек выздоровели.