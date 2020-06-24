Глава ЛОГА о решении Садового смягчить карантин: Показатели Львова держат в заложниках всю область

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что Львов со своими неутешительными эпидпоказателями "держит в заложниках всю область", и упомянул о решении мэра города Андрея Садового ослабить карантин. Об этом он написал в Facebook.

"Решение не соответствует Постановлению Кабмина №392 и решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, советую еще почитать статью 325 УК о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям", – пояснил Козицкий.

Он отметил, что "показатели Львова держат в заложниках всю область, и "именно из-за Львова областная комиссия ТЭБ и ЧС не может снять карантинные ограничения для всей Львовской области".

"Бизнес "страдает" не только во Львове, но и во всей области", – отметил глава ОГА.

Козицкий возмутился ослаблением карантина в городе, потому что если количество больных резко пойдет вверх, все камни "полетят в сторону ЛОГА".

"Львовский городской глава готов лично взять на себя ответственность, если количество заболевших увеличится?", – написал Козицкий.

Как сообщалось ранее, львовская городская комиссия ТЭБ и НС позволила открыть заведения питания и фитнес-центры с пребыванием внутри не больше 10 человек.

По словам Садового, адаптивный карантин во Львове продлили до 31 июля. Если ситуация с заболеванием будет критически ухудшаться, то городская комиссия пересмотрит свои решения. Мэр Львова также призвал жителей города носить маски в общественных местах и придерживаться других правил карантина.