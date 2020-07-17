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Британия, Канада и США обвинили РФ в хакерских атаках на разработчиков вакцины от коронавируса

Британия, Канада и США обвинили РФ в хакерских атаках на разработчиков вакцины от коронавируса
Обновлено 01:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
США, Великобритания и Канада в четверг обвинили РФ в хакерских атаках на исследовательские институты, занимающиеся разработкой вакцины от COVID-19, сообщает AP.

В заявлении Великобритании, поддержанном Канадой и США, отмечается, что хакерская группа APT29 (она же Cozy Bear) совершила ряд атак на академические и фармацевтические исследовательские институты, которые проводят разработку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.  

"Абсолютно неприемлемым является то, что российское разведывательное ведомство атакует тех, кто работает в целях борьбы с пандемией", - заявил глава МИД Британии Доминик Рааб.

Он также обвинил Москву в "преследовании эгоистичных интересов" и "безрассудном поведении".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отвергает подобные обвинения. 

"Мы не имеем информации о том, кто мог стоять за атаками на фармацевтические компании и исследовательские центры в Британии", - заявил он.

Отмечается, что постоянные кибератаки проводятся не с целью сорвать исследования, а для похищения интеллектуальной собственности. 

В то же время, власти Соединенных Штатов уже месяц выдвигают подобные обвинения в сторону КНР. 

"На сегодняшний день Китай работает над попытками скомпрометировать организации здравоохранения США, фармацевтические компании и академические институты, работающие над важными исследованиями COVID-19", - заявил на прошлой неделе глава ФБР Крис Рэй. 

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APT29 (Cozy Bear) расценивается Штатами, как одна из двух организаций, которые имеют связи с российским правительством. Во время президентских выборов в США в 2016 году, эта группа совершила атаку на сеть Нацкомитета Демократической партии и украла электронную переписку. Другую группу обычно называют Fancy Bear.

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Все по теме:

США, Великобритания, Россия, Канада, Кибератака, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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