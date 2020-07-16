В ВОЗ рассказали, в какие страны направят первые дозы вакцин от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.

В ВОЗ сейчас дискутируют по поводу того, какая страна должна быть первой по обеспечению вакцины от COVID-19.

Приоритетными группами могут быть медицинские работники, люди с сопутствующими заболеваниями, те, кому за 65 лет.

Об этом расскзал глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт, передает РБК-Украина

В настоящее время ВОЗ сотрудничает с Коалицией инноваций в обеспечении готовности к эпидемиям и организацией GAVI для распределения двух миллиардов доз этих вакцин по миру.

"Сейчас идут дискуссии, какая страна должна быть первой", - рассказал Хабихт, но уточнил, что пока списков стран нет.

По его словам, задачей ВОЗ является содействие в разработке критериев и помощь с распределением вакцины среди стран.

По финансированию производства вакцин пока не могут ответить, но в целом оно будет комбинированное: частично это будет гуманитарная помощь, будет поддержка стран со средним и низким уровнем дохода. Возможно, некоторые страны будут использовать также собственные ресурсы.

"Сейчас в мире проводится около 700 испытаний, 22 вакцины проходят клинические испытания в таких странах как Великобритания, Китай, США, Германия, Южная Корея, Япония и Канада. То есть исследования продолжаются", - рассказал Хабихт о поиске вакцины.

Как сообщалось, в мире по состоянию на 16 июля коронавирусную болезнь выявили почти 13,7 миллионов человек. Скончались от осложнений почти 600 тысяч больных. По заболеваемости лидируют такие страны как США, Бразилия, Инлия, Россия.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили более чем в 130 странах, среди них и Украина.