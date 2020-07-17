Трагедия рейса PS752: европейских пилотов предупредили об опасности полетов над Ираном

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) предупредило пилотов гражданских воздушных судов об опасности полетов над Ираном. Заметка соответствующего содержания обнародована на сайте EASA.

В агентстве отмечают, что в стране существует риск принятия гражданских самолетов за враждебные с последующей активацией системы ПВО.

"Из-за угрожающей ситуации с безопасностью и плохой координацией между гражданской авиацией и военными силами существует риск некорректной идентификации гражданских воздушных судов", - сказано в заметке.

"В связи с наличием различных передовых систем ПВО, пилотам рекомендуется соблюдать осторожность", - отмечают в EASA.

Рекомендации агенства будут оставаться актуальными до 16 января 2021 года.

Агенство опубликовало это предупреждение после публикации 11 июля доклада Организации гражданской авиации Ирана, в котором раскрываются детали расследования катастрофы Boeing 737 "МАУ" 8 января 2020 года.

В докладе сказано, что комплекс ЗРК "Тор", из которого по ошибке была выпущена ракета по украинскому самолету, был неправильно настроен в следствие того, что накануне был передислоцирован. Система опознала пассажирский лайнер, как объект двигавшийся в сторону Тегерана, хотя на самом деле самолет вылетал из иранской столицы.