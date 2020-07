Пожар в соборе во Франции: пожар полностью потушили

На место происшествия прибыл премьер-министр Жан Кастекс, министр культуры Розлин Башло и министр внутренних дел Жеральд Дарманен

Премьер поблагодарил пожарных за "самоотверженность и профессионализм" и выразил солидарность с жителями Нанта и местной католической общины. Он пообещал, что государство примет участь в скорейшем восстановлении собора.

Возгорание возникло в субботу утром в готическом соборе XV века Святых Петра и Павла в Нанте. В борьбе с огнем участвовали около сотни пожарных.

Прокуратура Нанта подозревает умышленный поджог и уже начала расследование.

Причиной для подозрений стало то, что были обнаружены три очага возгорания - один возле главного органа, еще два - стороны нефа. Однако, как сообщил прокурор города, следов взлома извне найдено не было.

The spectacular 15th-century cathedral in Nantes, #France caught fire...the blaze is now contained.

pic.twitter.com/nNSLd7HSOQ

— Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) July 18, 2020