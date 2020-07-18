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Пожар в соборе во Франции: пожар полностью потушили

Пожар в соборе во Франции: пожар полностью потушили
Обновлено 20:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Пожар в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте полностью потушен. Огонь уничтожил большой орган, нарушена прочность здания, сгорела большая часть внутреннего убранства. Об этом сообщил канал BFMTV.

На место происшествия прибыл премьер-министр Жан Кастекс, министр культуры Розлин Башло и министр внутренних дел Жеральд Дарманен

Премьер поблагодарил пожарных за "самоотверженность и профессионализм" и выразил солидарность с жителями Нанта и местной католической общины. Он пообещал, что государство примет участь в скорейшем восстановлении собора.

Возгорание возникло в субботу утром в готическом соборе XV века Святых Петра и Павла в Нанте. В борьбе с огнем участвовали около сотни пожарных.

Прокуратура Нанта подозревает умышленный поджог и уже начала расследование. 

Причиной для подозрений стало то, что были обнаружены три очага возгорания - один возле главного органа, еще два - стороны нефа. Однако, как сообщил прокурор города, следов взлома извне найдено не было.  

 

Пожар в соборе XV века во Франции: появились новые подробности

Собор Святых Петра и Павла - кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь в области Бретань и одна из крупнейших во всей Франции. Она всего лишь на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его.

Собор строился 457 лет - с 1434 по 1891 год. 

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Все по теме:

Франция, Пожар, Нант.

Автор:

Телеграф
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