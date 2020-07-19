На главу Минобороны Молдовы "напала" рыба (Видео)

Глава Минобороны страны поучаствовал в военных учениях. При их проведении случился забавный момент - рыба запрыгнула в БТР, где находился Александр Пынзарь.

Министра обороны Молдовы Александра Пынзаря на военных учениях "атаковала" рыба.

Видео этого неловкого и забавного момента министр поделился в Facebook-аккаунте.

На ролике отчетливо видно, как Пынзарь едет по воде на БТР с открытым люком. Он поворачивается в сторону, и именно в ту же секунду из воды вылетает большая рыбина прямо в его лицо.

Комментируя эту ситуацию он заявил, что это было неожиданным и даже смешным. Также он добавил, что не является большим любителем порыбачить, однако пожелал всем рыбакам такого же удачного улова.