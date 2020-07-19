В Молдове ветераны потребовали отставки Додона

Ветераны приднестровского конфликта вышли на протесты против действий властей и потребовали их отставки.

Как передает NewsMaker, на протест в Кишиневе вышли несколько сотен человек.

Протестующие выразили возмущение действиями силовиков во время протестов ветеранов 16 июля. Тогда были задержаны несколько человек. Сейчас поддержать протестующих вышли также простые граждане и некоторые из политиков.

16 июля ветераны устраивали протест перед зданием парламента, они требовали от властей выполнения обещаний. В частности ветераны были возмущены тем, что им не выдали бесплатно полисы медицинского страхования.

Вечером полиция задержала девятерых протестующих. В Инспекторате общественной безопасности тогда заметили, что "они перешли все дозволенные границы". Некоторых из них обвинили в нападениях на полицейских.

Однако депутат партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Кирилл Моцпан позже заявил, что полицейские сами избили нескольких участников протеста, один из них находится в коме.