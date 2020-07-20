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В Словакии автобус с детьми сошел с трассы и перевернулся

В Словакии автобус с детьми сошел с трассы и перевернулся
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: Novinky
В Словакии пассажирский автобус попал в ДТП и перевернулся. На момент аварии в автобусе находилось 32 человека, 29 из них дети.

20 июля в центральной Словакии пассажирский автобус попал в ДТП. Автобус выехал из города Детва и направлялся в Ружомберок. Вблизи села Коритница он сошел с дороги и перевернулся.

Об этом сообщает чешское издание  Novinky.

В нем ехало 32 пассажира, из них 29 детей. В результате аварии пострадали пятеро человек. С легкими травмами они госпитализированы и находятся под опекой службы скорой медицинской помощи.

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Как сообщили в полиции, водитель был трезв, причины и обстоятельства аварии не сообщаются.

Напомним, в Одесской области в Измаильском районе столкнулись автомобиль "Mitsubishi Outlander" и ВАЗ, в результате чего погибли шестеро человек. 

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ДТП, Авария, Словакия.

Автор:

Телеграф
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