В Словакии автобус с детьми сошел с трассы и перевернулся

20 июля в центральной Словакии пассажирский автобус попал в ДТП. Автобус выехал из города Детва и направлялся в Ружомберок. Вблизи села Коритница он сошел с дороги и перевернулся.
Об этом сообщает чешское издание Novinky.
В нем ехало 32 пассажира, из них 29 детей. В результате аварии пострадали пятеро человек. С легкими травмами они госпитализированы и находятся под опекой службы скорой медицинской помощи.
Как сообщили в полиции, водитель был трезв, причины и обстоятельства аварии не сообщаются.
Напомним, в Одесской области в Измаильском районе столкнулись автомобиль "Mitsubishi Outlander" и ВАЗ, в результате чего погибли шестеро человек.