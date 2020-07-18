Смертельное ДТП в Одесской области: погибло шесть человек (Видео)

Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП возле села Сафяны Измаильского района, в котором погибли шесть человек.

Согласно сообщению опубликованном пресс-службой полиции Одесской области, в результате столкновения автомобилей "Mitsubishi Outlander" и ВАЗ-а погибли шестеро человек, еще трое, включая ребенка 2018 года рождения, с травмами разной степени тяжести находятся в больнице.

личности всех участников ДТП установлены. В автомобиле ВАЗ ехали четверо 23-летних мужчин. Они - бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Они возвращались с отдыха и все погибли в аварии.

В Mitsubishi в с.Приморское Киликийского района ехала семья из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя супруга погибли на месте. Еще троих доставили в больницу.

Установлено, что столкновение случилось после того, как ВАЗ выехал на встречную полосу.

Следователи открыли досудебное расследование по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства) УК Украины.

В НПУ предупреждают, что в связи с ДТП, движение на указанном участке ограничено и контролируется сотрудниками полиции. Также правоохранители просят водителей учитывать дорожную ситуацию и, при необходимости проехать в данном направлении, избрать альтернативные маршруты движения.