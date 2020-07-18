Скачать
Суббота, 18.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования
Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования
Microsoft официально прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition
Microsoft прекратила производство консоли Xbox One X: ждем Xbox Series X

Смертельное ДТП в Одесской области: погибло шесть человек (Видео)

Смертельное ДТП в Одесской области: погибло шесть человек (Видео)
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция
Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП возле села Сафяны Измаильского района, в котором погибли шесть человек.

Согласно сообщению опубликованном пресс-службой полиции Одесской области, в результате столкновения автомобилей "Mitsubishi Outlander" и ВАЗ-а погибли шестеро человек, еще трое, включая ребенка 2018 года рождения, с травмами разной степени тяжести находятся в больнице.  

личности всех участников ДТП установлены. В автомобиле ВАЗ ехали четверо 23-летних мужчин. Они - бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Они возвращались с отдыха и все погибли в аварии. 

В Mitsubishi в с.Приморское Киликийского района ехала семья из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя супруга погибли на месте. Еще троих доставили в больницу. 

Установлено, что столкновение случилось после того, как ВАЗ выехал на встречную полосу.  

Следователи открыли досудебное расследование по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства) УК Украины. 

Взрыв возле столичного метро: количество пострадавших увеличилось

В НПУ предупреждают, что в связи с ДТП, движение на указанном участке ограничено и контролируется сотрудниками полиции. Также правоохранители просят водителей учитывать дорожную ситуацию и, при необходимости проехать в данном направлении, избрать альтернативные маршруты движения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, ДТП, Одесская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во Франции горит готический собор XV века
02 "Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
03 Что не стоит есть на завтрак: продукты, которые особенно вредны натощак
04 Глава Верховного суда о реформах Саакашвили: Кроме лозунгов, мы ничего не услышали
05 "Танцы со звездами 2020": стало известно, с кем станцует Олег Винник (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Держите слово&quot;: Зеленского призвали подать в отставку
"Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
Массовое закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
Закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран &quot;красной зоны&quot;
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран "красной зоны"
&quot;Выбрались из норки&quot;: Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
"Выбрались из норки": Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь