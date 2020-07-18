Взрыв возле столичного метро: количество пострадавших увеличилось

Во время взрыва на станции метро в Киеве, кроме 22-летнего парня пострадали еще 3 человек.
Все пострадавшие сами обратились за медицинской помощью.
После оказания необходимой помощи потерпевших отпустили.
Артем Шевченко, спикер МВД рассказал, что Нацполиции получилось установить свидетелей произошедшего.
Со слов очевидцев, "бабахнуло" после того, как четыре подростка кинули в урну пакет.
— КОРОНАВИРУС Украина (@Virus19Korona) July 17, 2020
Неизвестные скрылись после взрыва.
Спикер также сообщил, что потерпевший парень получил ранения от разбитого в результате взрыва стекла входных дверей.
Остальная информация уточняется.