Взрыв возле столичного метро: количество пострадавших увеличилось

В Киеве в результате взрыва неизвестного устройства в урне на станции "Шулявская" пострадали уже четверо человек. Об этом сообщает полиция столицы.

Во время взрыва на станции метро в Киеве, кроме 22-летнего парня пострадали еще 3 человек.

Все пострадавшие сами обратились за медицинской помощью.

После оказания необходимой помощи потерпевших отпустили.

Артем Шевченко, спикер МВД рассказал, что Нацполиции получилось установить свидетелей произошедшего.

Со слов очевидцев, "бабахнуло" после того, как четыре подростка кинули в урну пакет.

Неизвестные скрылись после взрыва.

Спикер также сообщил, что потерпевший парень получил ранения от разбитого в результате взрыва стекла входных дверей.

Остальная информация уточняется.