В Киеве на станции метро произошел взрыв, есть пострадавший

В пресс-службе метро Киева отметили, что есть как минимум один пострадавший с травмой ноги.
Потерпевшему была оказана медицинская помощь.
Его личность сейчас устанавливают.
Сотрудники метрополитена также сообщают, о проврежденных от взрыва окнах станции.
Сейчас на месте ведут работу сотрудники правоохранительных органов.
Взрывотехниками была обследована прилегающая территория: подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было.
На данный момент метро работает в стандартном режиме.
Станция открыта для посещения гражданами.
Как сообщалось, Сотрудники Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО зафиксировали первые попытки нового типа DDOS-атак на самом раннем их этапе. Об этом сообщил заместитель Секретаря СНБО Сергей Демедюк.