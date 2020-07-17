В Киеве на станции метро произошел взрыв, есть пострадавший

На столичной станции метро "Шулявская" в 20:08 в помойке у входа взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщает Киев оперативный.

В пресс-службе метро Киева отметили, что есть как минимум один пострадавший с травмой ноги.

Потерпевшему была оказана медицинская помощь.

Его личность сейчас устанавливают.

Сотрудники метрополитена также сообщают, о проврежденных от взрыва окнах станции.

Сейчас на месте ведут работу сотрудники правоохранительных органов.

Взрывотехниками была обследована прилегающая территория: подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было.

На данный момент метро работает в стандартном режиме.

Станция открыта для посещения гражданами.

Как сообщалось, Сотрудники Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО зафиксировали первые попытки нового типа DDOS-атак на самом раннем их этапе. Об этом сообщил заместитель Секретаря СНБО Сергей Демедюк.