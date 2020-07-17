"Языковые протесты": Под Радой произошли столкновения между полицией и активистами

Под стенами Верховной Рады второй день продолжается митинг. Активисты протестуют против рассмотрения скандального "языкового "законопроекта.

Возле парламента собрались несколько сотен человек с флагами и национальной символикой ВО "Свобода", "Демократична сокира".

Активисты заявляют, что полиция не дает им пронести на площадь Конституции митинговую атрибутику. В результате конфликта между протестующими и правоохрантителями произошли столкновения.

Об этом сообщает корреспондент "Громадського".

Митингующие принесли на площадь дрова и планировали "зажечь" символический костер. Полицейский пытались помешать им, в результате и произошла драка.

Очевидцы рассказывают, что сегодня людей на митинге меньше, чем вчера, атмосфера на площади Конституции напряженная. Следует отметить, что сегодня в митинге не принимает участие политическая партия "Европейская солидарность", а также нет сцены, которая была вчера.

Позже стало известно, что депутаты отложили рассмотрение законопроект № 2362 Максима Бужанского, так как депутаты не успели дойти до рассмотрения этого вопроса.

Сегодня, 17 июля, депутаты Верховной Рады проводят последние заседание и закрывают третью сессию 9 созыва. Нардепы расходятся на летние каникулы.

Но как стало известно, по инициативе "слуг народа" Рада может собраться на внеочередное заседание 21 июля.