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"Языковые протесты": Под Радой произошли столкновения между полицией и активистами

"Языковые протесты": Под Радой произошли столкновения между полицией и активистами
Обновлено 14:03 Сегодня Телеграф
Под стенами Верховной Рады второй день продолжается митинг. Активисты протестуют против рассмотрения скандального "языкового "законопроекта.

Возле парламента собрались несколько сотен человек с флагами и национальной символикой ВО "Свобода", "Демократична сокира".

Активисты заявляют, что полиция не дает им пронести на площадь Конституции митинговую атрибутику. В результате конфликта между протестующими и правоохрантителями произошли столкновения.

Об этом сообщает корреспондент "Громадського".

Митингующие принесли на площадь дрова и планировали "зажечь" символический костер. Полицейский пытались помешать им, в результате и произошла драка. 

Митинг под Верховной Радой 17.07.2020

Митинг под Верховной Радой 17.07.2020

Митинг под Верховной Радой 17.07.2020

Очевидцы рассказывают, что сегодня людей на митинге меньше, чем вчера, атмосфера на площади Конституции напряженная. Следует отметить, что сегодня  в митинге не принимает участие политическая партия "Европейская солидарность", а также нет сцены, которая была вчера.

Депутаты собрались на последнее заседание перед каникулами, под Радой проходит "языковый" митинг

Митинг под Верховной Радой 17.07.2020

Позже стало известно, что депутаты отложили рассмотрение законопроект № 2362 Максима Бужанского, так как депутаты не успели дойти до рассмотрения этого вопроса.

Сегодня, 17 июля, депутаты Верховной Рады проводят последние заседание и закрывают третью сессию 9 созыва. Нардепы расходятся на летние каникулы.

Но как стало известно, по инициативе "слуг народа" Рада может собраться на внеочередное заседание 21 июля. 

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Все по теме:

Верховная Рада, Протесты, Языковый законопроект.

Автор:

Телеграф
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