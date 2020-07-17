Депутаты собрались на последнее заседание перед каникулами, под Радой проходит "языковый" митинг

Сегодня, 17 июля, Верховная Рада проводит последние заседание перед летними каникулами.
В зале зарегистрировались всего 214 нардепов. Сегодня состоится традиционный для пятницы "Час вопросов к правительству".
Кроме того, на повестке дня законопроекты об админреформе и "инвестнянях".
Также депутаты планируют рассмотреть изменения в Налоговый кодекс, Гражданский процессуальный кодекс.
В Раде не исключают возможность внепланового заседания, несмотря на каникулы.
Стоит отметить, что под зданием парламента проходят митинги, люди протестуют против рассмотрения скандального "языкового" закона (законопроект № 2362 Максима Бужанского).
Протестующие принесли под стены Рады дрова и решили соорудить импровизированный костер. Между полицией и активистами начались потасовки.
Как сообщалось, вчера, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за ряд кадровых назначений. Так, депутаты назначили нового главу Нацбанка, главу Антимонопольного комитета, а также утвердили нового вице-премьер министра по промышленности.