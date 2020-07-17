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Пятница, 17.07.2020
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Депутаты собрались на последнее заседание перед каникулами, под Радой проходит "языковый" митинг
Депутаты собрались на последнее заседание перед каникулами, под Радой проходит "языковый" митинг
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Депутаты собрались на последнее заседание перед каникулами, под Радой проходит "языковый" митинг

Депутаты собрались на последнее заседание перед каникулами, под Радой проходит "языковый" митинг
12:15 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua
Парламент собрался на последнее перед каникулами заседание. Под стенами Верховной Рады проходит акция протеста из-за "языкового" законопроекта.

Сегодня, 17 июля, Верховная Рада проводит последние заседание перед летними каникулами.

В зале зарегистрировались всего 214 нардепов. Сегодня состоится традиционный для пятницы "Час вопросов к правительству".

Кроме того, на повестке дня законопроекты об админреформе и "инвестнянях". 

Также депутаты планируют рассмотреть изменения в Налоговый кодекс, Гражданский процессуальный кодекс.

В Раде не исключают возможность внепланового заседания, несмотря на каникулы.

Стоит отметить, что под зданием парламента проходят митинги, люди протестуют против рассмотрения скандального "языкового" закона (законопроект № 2362 Максима Бужанского).

Протестующие принесли под стены Рады дрова и решили соорудить импровизированный костер. Между полицией и активистами начались потасовки.

Как сообщалось, вчера, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за ряд кадровых назначений. Так, депутаты назначили нового главу Нацбанка, главу Антимонопольного комитета, а также утвердили нового вице-премьер министра по промышленности. 

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Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, Акции протесты, Языковый законопроект.

Автор:

Телеграф
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