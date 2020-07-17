Вся страна может остаться без интернета: в СНБО заявили о новом типе DDOS-атак

Сотрудники Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО зафиксировали первые попытки нового типа DDOS-атак на самом раннем их этапе. Об этом сообщил заместитель Секретаря СНБО Сергей Демедюк.

"Уже тогда мы поняли серьезность угрозы - всего за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, включая Украину. Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов на первых этапах были лишь подготовкой к большой скоординированной атаке, направленной на блокирование доступа к сегментам интернета на глобальном уровне. Поэтому мы сразу предупредили украинских провайдеров, соответствующих субъектов кибербезопасности и зарубежных партнеров об угрозе и дали рекомендации по реагированию на подобные атаки", - отметил Демедюк.

По его словам, впоследствии этот прогноз НКЦК подтвердился - в июне 2020 года одна из DDOS -косрочного отключения 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров.

Сообщается, что источником атак этого типа является сеть скомпрометированных устройств "умного дома" (IoT). При этом в большинстве случаев доступ к этим устройствам осуществлялся путем взлома стандартных паролей. Злоумышленники получали доступ к удаленному управлению, после чего атаковали.

"Особенностью этих атак является направленность непосредственно на инфраструктуру провайдеров. Следовательно, в случае ее успешной реализации функционирование всего национального сегмента сети интернет под угрозой", - отметил заместитель Секретаря СНБО, добавив, что только в Украине сейчас обнаружено почти 10 тыс. устройств, что могут использоваться для осуществления такой DDoS-атаки.

По словам Демедюка, "такого количества вполне достаточно, чтобы отключить от сети на время атаки почти всю страну".

Как сообщалось, в начале июля было зафиксировано и заблокировано 9 DDoS-атак, подавляющее большинство - на веб-ресурсы Офиса Президента Украины.

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