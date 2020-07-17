Шкарлет: Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года

Министерство образования и науки рассматривает три возможных сценария начала учебного года, сообщил исполняющий обязанности министра Сергей Шкарлет.

Во время рабочей поездки на Черниговщину Шкарлет провел встречи с руководителями обладминистрации и руководством учреждений общего среднего, специального, профессионального ы высшего образования. За время встречи он представил три возможных сценария начала нового учебного года в Украине.

В МОН заявили, что учебный год для большинства учащихся начнется традиционно с 1 сентября.

И.о. министра подчеркнул, что общими усилиями с Минздравом МОН осуществляет мониторинг эпидемситуации в каждом из регионов и разрабатывает вероятные сценарии. В скором ремени будет внедрен соответствующий алгоритм, о котором Министерство образования предоставит подробные разъяснения. Не исключается, что учебный процесс будет происходить в смешанной форме.

Шкарлет также добавил, что в Украине учебный год начнется по одному из 3 сценариев, но решения об избрании сценария для обучения будут обпреелять региональные комиссии по вопросу техногенно-экологической безопасности и ЧС учитывая особенности эпидемситуации в каждом регионе.

Сценарии предложенные МОН:

1 вариант - при низком уровне заболеваемости, посещать учебные заведения разрешат в стандартном режиме;

2 - при высоком уровне заболеваемости, образовательный процесс обеспечат дистанционно;

3 (наиболее вероятный) - при среднем уровне заболеваемости, образовательный процесс обеспечат как дистанционно, так и в учебных заведениях при соблюдении правил дистанцирования и гигиены.

Как сообщалось, 17 июля, в Украине заканчивается основная сессия ВНО 2020, украинские абитуриенты сдают последний тест по химии. Дополнительная сессия состоится с 24 июля по 10 августа.

17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, который утвердил новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото-видеофиксации во время сдачи экзаменов. Об этом сообщили в Главом сервисном центре МВД.