Завершается основная сессия: сегодня состоится ВНО по химии

Украинские абитуриенты сдадут последние тестирование - по химии.
Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, на ВНО по химии зарегистрировались более 14 тысяч человек.
Тестирование начнется в 09:50 и продлится до 10:50, всего будет 74 задания, время на решение тестов - 150 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, при условии, что все задания буду решены правильно - 90.
Напомним, в этом году ВНО проходит в условиях карантина. На всех пунктах проведения действует масочный режим, все учасники додерживаются социальной дистанции. Основная сессия проходит в Украине с 25 июня по 17 июля. Дополнительная состоится с 24 июля по 10 августа.
Стали известны пороговые балы:
по математике - 9 баллов
по физике - 12 баллов.
Стоит отметить, что что порог, который позволяет абитуриентам поступать в ВУЗы преодолели 87,3% участников тестирования по математике и 92,3% участников по физике.
Пороговый балл по математике в этом году значительно снизили.
15 июля украинские абитуриенты сдавали ВНО по географии, 13 июля - по биологии, 9 июля - по истории.