Завершается основная сессия: сегодня состоится ВНО по химии

Сегодня, 17 июля, в Украине заканчивается основная сессия ВНО 2020, украинские абитуриенты сдают последний тест по химии. Дополнительная сессия состоится с 24 июля по 10 августа.

Украинские абитуриенты сдадут последние тестирование - по химии.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, на ВНО по химии зарегистрировались более 14 тысяч человек.

Тестирование начнется в 09:50 и продлится до 10:50, всего будет 74 задания, время на решение тестов - 150 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, при условии, что все задания буду решены правильно - 90.

Напомним, в этом году ВНО проходит в условиях карантина. На всех пунктах проведения действует масочный режим, все учасники додерживаются социальной дистанции. Основная сессия проходит в Украине с 25 июня по 17 июля. Дополнительная состоится с 24 июля по 10 августа.

Стали известны пороговые балы:

по математике - 9 баллов

по физике - 12 баллов.