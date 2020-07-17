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Пятница, 17.07.2020
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Завершается основная сессия: сегодня состоится ВНО по химии

Завершается основная сессия: сегодня состоится ВНО по химии
08:22 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Сегодня, 17 июля, в Украине заканчивается основная сессия ВНО 2020, украинские абитуриенты сдают последний тест по химии. Дополнительная сессия состоится с 24 июля по 10 августа.

Украинские абитуриенты сдадут последние тестирование - по химии. 

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, на ВНО по химии зарегистрировались более 14 тысяч человек.

Тестирование начнется в 09:50 и продлится до 10:50, всего будет 74 задания, время на решение тестов - 150 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, при условии, что все задания буду решены правильно - 90.

Напомним, в этом году ВНО проходит в условиях карантина. На всех пунктах проведения действует масочный режим, все учасники додерживаются социальной дистанции. Основная сессия проходит в Украине с 25 июня по 17 июля. Дополнительная состоится с 24 июля по 10 августа.

Стали известны пороговые балы:

  • по математике - 9 баллов

  • по физике - 12 баллов.

Стоит отметить, что что порог, который позволяет абитуриентам поступать в ВУЗы преодолели 87,3% участников тестирования по математике и 92,3% участников по физике.

Пороговый балл по математике в этом году значительно снизили. 

15 июля украинские абитуриенты сдавали ВНО по географии, 13 июля - по биологии, 9 июля - по истории.

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Все по теме:

Абитуриенты, ВНО, ВНО 2020.

Автор:

Телеграф
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