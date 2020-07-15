Скачать
Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки резко возросло количество новых больных COVID-19
В Украине за сутки резко возросло количество новых больных COVID-19
Ситуация на фронте: оккупанты усилили обстрелы, много раненых
Ситуация на фронте: оккупанты усилили обстрелы, много раненых
Футболисты Динамо переночуют на базе перед важным матчем
Футболисты Динамо переночуют на базе перед важным матчем
15 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
15 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

ВНО по географии: сегодня абитуриенты сдают очередной тест

ВНО по географии: сегодня абитуриенты сдают очередной тест
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В среду, 13 июля, проходит внешнее независимое оценивание по географии. Для участия в ВНО зарегистрировано более 80 000 человек.

Сегодня, 15 июля, украинские абитуриенты будут сдавать внешнее независимое тестирование по географии.

Как сообщили в Минобразовании, для участия в тестировании зарегистрировалось 80 тысяч человек. 

Начало тестирования в 11:00, количество заданий 54, время на решение тестов - 150 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, при условии, что все задания буду решены правильно - 90.

 Для допуска на пункт тестирования необходимо иметь такие документы: 

  • оригинал сертификата внешнего независимого оценивания;

  • паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

  • приглашение-пропуск

Следует отметить, что в этом году в связи с эпидемией коронавируса ВНО проходит в карантинных условиях. Все участники должны быть в масках, на входе действует температурный скрининг, соблюдается социальная дистанция.

В этом году основная сессия ВНО проходит с 25 июня по 17 июля. Абитуриенты уже сдали ВНО по шести предметам. 13 июля состоялось тестирование по биологии, 9 июля - по истории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Абитуриенты, ВНО, Минобразования, География.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
02 Итоги 14 июля: ВР узаконила игорный бизнес, повышение стипендий детям-сиротам и коронавирус в Украине
03 Не коронавирусом единым: бубонная чума уже в США
04 Разумков о кандидатуре главы НБУ: Вопрос должен быть закрыт до конца недели
05 Новый председатель нацкомиссии по делам ЮНЕСКО: кого назначил Зеленский
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Чехии вторая за неделю масштабная авария на железной дороге: столкнулись грузовой и пассажирский поезда
В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда
Не коронавирусом единым: бубонная чума уже в США
Не коронавирусом единым: бубонная чума уже в США
В среду в Украине все еще будет холодно, местами пройдут дожди
В среду в Украине все еще будет холодно, местами пройдут дожди
Бэнкси в теме: уличный художник посвятил новую работу коронавирусу
Бэнкси в теме: уличный художник посвятил новую работу коронавирусу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь