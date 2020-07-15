ВНО по географии: сегодня абитуриенты сдают очередной тест

В среду, 13 июля, проходит внешнее независимое оценивание по географии. Для участия в ВНО зарегистрировано более 80 000 человек.

Сегодня, 15 июля, украинские абитуриенты будут сдавать внешнее независимое тестирование по географии.

Как сообщили в Минобразовании, для участия в тестировании зарегистрировалось 80 тысяч человек.

Начало тестирования в 11:00, количество заданий 54, время на решение тестов - 150 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, при условии, что все задания буду решены правильно - 90.

Для допуска на пункт тестирования необходимо иметь такие документы:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

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