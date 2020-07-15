ВНО по географии: сегодня абитуриенты сдают очередной тест

Сегодня, 15 июля, украинские абитуриенты будут сдавать внешнее независимое тестирование по географии.
Как сообщили в Минобразовании, для участия в тестировании зарегистрировалось 80 тысяч человек.
Начало тестирования в 11:00, количество заданий 54, время на решение тестов - 150 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, при условии, что все задания буду решены правильно - 90.
Для допуска на пункт тестирования необходимо иметь такие документы:
оригинал сертификата внешнего независимого оценивания;
паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
приглашение-пропуск
Следует отметить, что в этом году в связи с эпидемией коронавируса ВНО проходит в карантинных условиях. Все участники должны быть в масках, на входе действует температурный скрининг, соблюдается социальная дистанция.
В этом году основная сессия ВНО проходит с 25 июня по 17 июля. Абитуриенты уже сдали ВНО по шести предметам. 13 июля состоялось тестирование по биологии, 9 июля - по истории.