Сегодня проходит ВНО по биологии: что важно знать

Сегодня, 13 июля, проходит внешнее независимое оценивание по биологии.

Как сообщает Минобразования, на ВНО по биологии зарегистрировались почти 114 тысяч абитуриентов, для тестирования подготовили 7 711 аудиторий в 486 пунктах тестирования.

В министерстве отметили, что стартует тестирование в 9:50 и продлится до 10:50. В тесте 50 заданий, можно набрать 82 балла. На выполнение заданий отведено 150 минут.

ВНО в этом году проходит в условиях эпидемии коронавируса, поэтому всех участников действую карантинные меры: просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Вход участников будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.

Участникам разрешается взять несколько ручек черного цвета, не допускается наличие телефонов или других гаджетов.

Стоит напомнить, что в этом году основная сессия ВНО проходит с 25 июня по 17 июля.

9 июля украинские абитуриенты сдавали тесты по истории, перед эти состоялось тестирование еще по пяти предметам.

По английскому языку ВНО сдали более 105 тысяч школьников.