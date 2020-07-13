Сегодня проходит ВНО по биологии: что важно знать

Как сообщает Минобразования, на ВНО по биологии зарегистрировались почти 114 тысяч абитуриентов, для тестирования подготовили 7 711 аудиторий в 486 пунктах тестирования.
В министерстве отметили, что стартует тестирование в 9:50 и продлится до 10:50. В тесте 50 заданий, можно набрать 82 балла. На выполнение заданий отведено 150 минут.
ВНО в этом году проходит в условиях эпидемии коронавируса, поэтому всех участников действую карантинные меры: просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Вход участников будет разрешен только при наличии следующих документов:
оригинал сертификата внешнего независимого оценивания;
паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.
Участникам разрешается взять несколько ручек черного цвета, не допускается наличие телефонов или других гаджетов.
Стоит напомнить, что в этом году основная сессия ВНО проходит с 25 июня по 17 июля.
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