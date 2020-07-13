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Сегодня проходит ВНО по биологии: что важно знать

Сегодня проходит ВНО по биологии: что важно знать
11:11 Сегодня Телеграф Фото: dn.gov.ua
Сегодня, 13 июля, проходит внешнее независимое оценивание по биологии.

Как сообщает Минобразования, на ВНО по биологии зарегистрировались почти 114 тысяч абитуриентов, для тестирования подготовили 7 711 аудиторий в 486 пунктах тестирования.

В министерстве отметили, что стартует тестирование в 9:50 и продлится до 10:50. В тесте 50 заданий, можно набрать 82 балла. На выполнение заданий отведено 150 минут.

ВНО в этом году проходит в условиях эпидемии коронавируса, поэтому всех участников действую карантинные меры: просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Вход участников будет разрешен только при наличии следующих документов:

  • оригинал сертификата внешнего независимого оценивания;

  • паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

  • приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.

Участникам разрешается взять несколько ручек черного цвета, не допускается наличие телефонов или других гаджетов.

Стоит напомнить, что в этом году основная сессия ВНО проходит с 25 июня по 17 июля.

9 июля украинские абитуриенты сдавали тесты по истории, перед эти состоялось тестирование еще по пяти предметам. 

По английскому языку ВНО сдали более 105 тысяч школьников.

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Все по теме:

ВНО, Минобразования, Биология.

Автор:

Телеграф
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