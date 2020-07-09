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В Украине сегодня пишут ВНО по истории: детали

В Украине сегодня пишут ВНО по истории: детали
09:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Сегодня, 9 июля, в Украине состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по истории Украины. Об этом сообщает УЦОКО

"Более 264 тысяч человек в 1115 пунктах тестирования в течение 150 минут будут выполнять задачи сертификационной работы по истории Украины. Тест насчитывает 60 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 94 балла", - говорится в сообщении.

Сообщается, что допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Обращается внимание, что в приглашении-пропуске указано промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Отмечается, что если участник прибудете в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.

В столичных ПТУ уже стартовала вступительная кампания

"Советуем взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, более 105 тысяч человек сдали ВНО по английскому языку, 30 участников не допустили.

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Все по теме:

Украина, ВНО, УЦОКО.

Автор:

Телеграф
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