В Украине изменили правила выдачи водительских прав: детали

Сегодня, 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, который утвердил новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото-видеофиксации во время сдачи экзаменов. Об этом сообщили в Главом сервисном центре МВД.

Главные нововедения обнародованы в сервисном центре МВД.

Список нововведений:

при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE возможно подтверждение наличия навыков управления ТС по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления - до 3 месяцев;

подтверждение навыков управления транспортным средством возможно документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

при открытии 2 и более категорий теоретический экзамен будет проходить единожды по экзаменационным билетам высшей категории;

экзаменационное тестирование прекратится, если гражданин пользуется доп электронными приборами или материалами, подсказками и т.п.;

Сколько будет длится каждый этап практического экзамена

на площадке - от 10 мин,

на дороге - от 20 мин,

в целом - до часа;

Также возможно отклонится от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);

С начала каждого экзамена и до самого конца будет непрерывно проходить фото-видеофиксация;

Возможно обжалование результата экзамена в течение 10 раб дней;

Когда возможно аннулирование водительских прав

если лишают прав в управлении полученных в первый раз,

при предоставлении фиктивного документа и т.п.;

Также возможно исключение имеющейся категории, если медсправкой она не была подтверждена.

Обновить ее возможно предоставиви новую медицинскую справку, если пригодность к управлению восстановлена.

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