В Украине изменили правила выдачи водительских прав: детали

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17:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Сегодня, 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, который утвердил новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото-видеофиксации во время сдачи экзаменов. Об этом сообщили в Главом сервисном центре МВД.

Главные нововедения обнародованы в сервисном центре МВД.

Список нововведений:

  • при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE возможно подтверждение наличия навыков управления ТС по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления - до 3 месяцев;
  • подтверждение навыков управления транспортным средством возможно документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;
  • при открытии 2 и более категорий теоретический экзамен будет проходить единожды по экзаменационным билетам высшей категории;
  • экзаменационное тестирование прекратится, если гражданин пользуется доп электронными приборами или материалами, подсказками и т.п.;

Сколько будет длится каждый этап практического экзамена

  • на площадке - от 10 мин,
  • на дороге - от 20 мин, 
  • в целом - до часа;

Также возможно отклонится от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);

С начала каждого экзамена и до самого конца будет непрерывно проходить фото-видеофиксация;

Возможно обжалование результата экзамена в течение 10 раб дней;

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Когда возможно аннулирование водительских прав

  • если лишают прав в управлении полученных в первый раз,
  • при предоставлении фиктивного документа и т.п.;

Также возможно исключение имеющейся категории, если медсправкой она не была подтверждена.

Обновить ее возможно предоставиви новую медицинскую справку, если пригодность к управлению восстановлена.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко рассказал о планах капитально отремонтировать главную улицу Киева Крещатик и Майдан Независимости в следующем году, сейчас продолжается проектирование объектов. Об этом он сообщил во время брифинга.

Верховная Рада поддержала проект постановления о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 138 новых.

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Украина, Автомобиль, МВД, Водительские права.

Автор:

Телеграф
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