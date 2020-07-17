В Украине изменили правила выдачи водительских прав: детали

Главные нововедения обнародованы в сервисном центре МВД.
Список нововведений:
Сколько будет длится каждый этап практического экзамена
Также возможно отклонится от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);
С начала каждого экзамена и до самого конца будет непрерывно проходить фото-видеофиксация;
Возможно обжалование результата экзамена в течение 10 раб дней;
Когда возможно аннулирование водительских прав
Также возможно исключение имеющейся категории, если медсправкой она не была подтверждена.
Обновить ее возможно предоставиви новую медицинскую справку, если пригодность к управлению восстановлена.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко рассказал о планах капитально отремонтировать главную улицу Киева Крещатик и Майдан Независимости в следующем году, сейчас продолжается проектирование объектов. Об этом он сообщил во время брифинга.
Верховная Рада поддержала проект постановления о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 138 новых.