Призыв 2020: сколько срочников планируют призвать в армию в этом году

Андрей Таран заявил, что в текущем году на срочную службу в ВСУ и другие формирования запланировали призвать 16 460 человек. На данный момент из военкоматов уже отправили 9 465 человек, что составило 57,5% от планируемого объема весеннего призыва, который закончится 31 июля. Об этом он заявил в ВР во время часа вопросов к правительству.

Министр обороны Украины рассказал, что общее колличество призванных в 2020 году должно составить 16460 человек:

в ВСУ - 9000,

в Нацгвардию - 5460,

в ГПСУ - 1300,

в Государственную специальную службу транспорта - 700.

Также он добавил, что на сегодня из военных комиссариатов уже отправили для комплектования ВСУ и других военных формирований 9 465 человек, это уже составило большую половину (57,5%) от всего плана, в сами ВСУ было отправлено 4780 человек.

Таран добавил, что из-за эпидемии COVID-19 и ограничительных мер весенний призыв текущего года проходит в довольно нестандартных условиях.

После соответствующего указа Президента и распоряжения правительства призыв перенесли на май-июль, исходя из этого весенняя кампания по призыву закончится 31 июля.

Минобороны совместно с МОН уточнили порядок призыва на срочную службу граждан, которые закончили обучение по программе бакалавриата и изъявляют желание учится в магистратуре. В частвности военкоматам и соответствующим органам на местах рекомендовали предоставлять отсрочку до 1 октября для граждан, которые будут сдавать вступительный экзамен в магистратуру. При появлении недоразумений касательно этого вопроса министр призывает обращатся на горячую линию Министерства обороны и заверяет, что каждый из случаев рассмотрится в индивидуальном порядке.

Также министр обороны обратил внимание, что призовники возрастом 18-19 лет могут быть призываны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждают личным заявлением.

Ранее сообщалось, что 17 июля, в Украине заканчивается основная сессия ВНО 2020, украинские абитуриенты сдают последний тест по химии. Дополнительная сессия состоится с 24 июля по 10 августа.

Также сообщалось, что 16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое наших защитников получили ранения, еще один воин - боевое травмирования.