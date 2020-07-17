На Донбассе 13 вражеских обстрелов, пострадали четверо украинских военных

16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое наших защитников получили ранения, еще один воин - боевое травмирования.

За минувшие сутки, 16 июля, обстрелов незаконных формирований трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевое травмирования.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Фейсбук.

По защитникам Водяного противник пять раз открывал огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Опытное агрессор использовал не только гранатометы, но и пулеметы и стрелковое оружие.

На подступах к Старогнатовка, Гнутово и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки - из пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Новозвановка агрессор применил артиллерийские системы калибра 122 мм.

Также у населенного пункта Орехово по нашим опорных пунктах российско-оккупационные войска задействовали минометы 120-го и 82-го калибра, а еще - гранатометы и пулеметы.

Украинские военнослужащие адекватно реагировали на огневую активность противника и давали ответ, применив оружие. По данным разведки, 16 июля наши защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам наших защитников у Водяного. Потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в МИД Эстонии уточнили, что погибший медик на Донбассе 13 июля, является гражданином Эстониип. Он получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации.