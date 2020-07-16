День на Донбассе: противник трижды нарушил "тишину"

Боевики на Донбассе продолжают вооруженный конфликт. С начала суток огонь открывался три раза.

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела на Донбассе.

Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"Об обстановке за текущие сутки, по состоянию на 12:00. В утренние часы российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела на Донецком направлении", - проинформировал полковник.

Так, с половины 8-го до 9 часов утра противник со стороны Ужовки дважды открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе Водяного, использовал при этом гранатометы различных систем, зенитную установку ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме этого, после 10-ти из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оккупанты 20 минут обстреливали позиции наших войск неподалеку Старогнатовки.

"Предварительно, в результате этих обстрелов потерь среди украинских защитников нет. Потери врага уточняются", - сообщил Праута, заверив, что ситуация в районе проведения операции полностью контролируется.

Напомним, 15 июля вооруженные формирования боевиков 12 раз нарушили режим прекращения огня.