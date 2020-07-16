Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кирилл Шевченко - новый глава Нацбанка
Кирилл Шевченко - новый глава Нацбанка
Верховная Рада собралась на заседание: онлайн-трансляция (Видео)
Рада собралась на заседание: онлайн-трансляция (Видео)
ФИФА обновила рейтинг сборных: Украина входит в топ-25
ФИФА обновила рейтинг сборных: Украина входит в топ-25
Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать
Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать

День на Донбассе: противник трижды нарушил "тишину"

День на Донбассе: противник трижды нарушил "тишину"
13:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: mil.gov.ua
Боевики на Донбассе продолжают вооруженный конфликт. С начала суток огонь открывался три раза.

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела на Донбассе.

Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"Об обстановке за текущие сутки, по состоянию на 12:00. В утренние часы российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела на Донецком направлении", - проинформировал полковник.

Так, с половины 8-го до 9 часов утра противник со стороны Ужовки дважды открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе Водяного, использовал при этом гранатометы различных систем, зенитную установку ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Убийство военных на Донбассе: ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность

Кроме этого, после 10-ти из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оккупанты 20 минут обстреливали позиции наших войск неподалеку Старогнатовки.

"Предварительно, в результате этих обстрелов потерь среди украинских защитников нет. Потери врага уточняются", - сообщил Праута, заверив, что ситуация в районе проведения операции полностью контролируется.

Напомним, 15 июля вооруженные формирования боевиков 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму
02 16 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Глава аппарата ВР написал заявление об отставке
04 "Мы не котята, мы сторожевые псы": Вятрович призывает людей собраться у Рады в защиту украинского языка
05 Кто такой Кирилл Шевченко: биография и интересные факты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Лето снова &quot;занимает позиции&quot;: в Украину вернется 30-градусная жара
В Украину вернется 30-градусная жара
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
Как правильно загорать без вреда для здоровья
Как правильно загорать без вреда для здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь