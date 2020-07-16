Убийство военных на Донбассе: ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность

Европейский Союз обвинил Россию в нарушении Минских соглашений и договоренностей Нормандского формата. ЕС также ожидает, что РФ возьмет на себя ответственность за убийства украинских солдат на Донбассе

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набелы Массрали.

"Мы ознакомились с докладом об убийстве трех и ранении еще двух военнослужащих Украины силами, поддерживаемыми Россией. Согласно докладу, одним из погибших стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Такая эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречит Минским соглашениям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019 года", - сказано в заявлении.

В ЕС подчеркивают, что с целью деэскалации ситуации должна быть проявлена максимальная сдержанность, а также восстановлено уважение международного гуманитарного права.

"Мы ожидаем, что РФ возьмет на себя ответственность, а также использует свое влияние на вооруженные силы, которые нею поддерживаются, то есть в полной мере будет выполнять обязательства в рамках Минских соглашений", - отмечается в документе.

13 июля оккупационные войска обстреляли на Донбассе группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего бойца ВСУ близ Зайцево. В ходе обстрелов погиб военный медик, еще двое получили ранения и травмы.

Всего 13 июля на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих.

По факту обстрела медперсонала во время эвакуации тела погибшего солдата было начато расследование о нарушении законов и обычаев войны.