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Убийство военных на Донбассе: ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность

Убийство военных на Донбассе: ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность
Обновлено 02:38 Сегодня Телеграф Укринформ
Европейский Союз обвинил Россию в нарушении Минских соглашений и договоренностей Нормандского формата. ЕС также ожидает, что РФ возьмет на себя ответственность за убийства украинских солдат на Донбассе

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набелы Массрали.

"Мы ознакомились с докладом об убийстве трех и ранении еще двух военнослужащих Украины силами, поддерживаемыми Россией. Согласно докладу, одним из погибших стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Такая эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречит Минским соглашениям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019 года", - сказано в заявлении. 

В ЕС подчеркивают, что с целью деэскалации ситуации должна быть проявлена максимальная сдержанность, а также восстановлено уважение международного гуманитарного права. 

"Мы ожидаем, что РФ возьмет на себя ответственность, а также использует свое влияние на вооруженные силы, которые нею поддерживаются, то есть в полной мере будет выполнять обязательства в рамках Минских соглашений", - отмечается в документе. 

13 июля оккупационные войска обстреляли на Донбассе группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего бойца ВСУ близ Зайцево. В ходе обстрелов погиб военный медик, еще двое получили ранения и травмы. 

На Донбассе удалось забрать тело военнослужащего, который погиб 13 июля

Всего 13 июля на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих. 

По факту обстрела медперсонала во время эвакуации тела погибшего солдата было начато расследование о нарушении законов и обычаев войны. 

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Все по теме:

ЕС, Россия, Донбасс, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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