На Донбассе удалось забрать тело военнослужащего, который погиб 13 июля

Украинской стороне удалось забрать тело военного, который погиб 13 июля, подорвавшись на мине.

Сегодня, 15 июля, состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбук.

"Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя" - сообщают в штабе ООС.

Как сообщалось, 13 июля, в районе населенного пункта Зайцево украинский военнослужащий, выполнял боевое задание и подорвался на мине.

Украинская сторона, попыталась забрать тело погибшего, но попала в засаду. Противник открыл огонь по эвакуационной группе, которая находилась в нескольких метрах от тела. В результате нападения погиб военный медик, несколько бойцов получили ранения и травмы.

Напомним, за последние сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициях ООС, семеро наших защитников получили ранения.