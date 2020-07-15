Скачать
Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рада проголосовала за дату местных выборов в Украине
Рада проголосовала за дату местных выборов в Украине
Рада соберется на торжественное заседание: ожидают Зеленского
Рада соберется на торжественное заседание: ожидают Зеленского
В Германии провели вечер бокса на парковке
В Германии провели вечер бокса на парковке
Натали Портман в положении: актриса станет многодетной мамой - СМИ
Натали Портман в положении: актриса станет многодетной мамой - СМИ

На Донбассе удалось забрать тело военнослужащего, который погиб 13 июля

На Донбассе удалось забрать тело военнослужащего, который погиб 13 июля
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны
Украинской стороне удалось забрать тело военного, который погиб 13 июля, подорвавшись на мине.

Сегодня, 15 июля, состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбук.

"Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя" - сообщают в штабе ООС.

Как сообщалось, 13 июля, в районе населенного пункта Зайцево украинский военнослужащий, выполнял боевое задание и подорвался на мине. 

Украинская сторона, попыталась забрать тело погибшего, но попала в засаду. Противник открыл огонь по эвакуационной группе, которая находилась в нескольких метрах от тела. В результате нападения погиб военный медик, несколько бойцов получили ранения и травмы.

Напомним, за последние сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициях ООС, семеро наших защитников получили ранения. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Зайцево, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему не все болеют коронавирусом: доктор Комаровский дал ответ
02 Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят
03 Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
04 Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
05 Не коронавирусом единым: бубонная чума уже в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве на Оболони нашли мертвым СБУшника
В Киеве на Оболони нашли мертвым СБУшника
УЗ возобновила курсирование почти половины поездов
УЗ возобновила курсирование почти половины поездов
Депутаты отложили постановление о сокращении районов
Депутаты отложили постановление о сокращении районов
Когда в Украине отмечают День бухгалтера: традиции праздника
Когда в Украине отмечают День бухгалтера: традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь