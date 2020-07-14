На Донбассе военные попали в засаду оккупантов: трое погибших и двое раненых

За минувшие сутки, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Трое наших защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирования.

Боевики применили запрещенные минского договоренностями минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Фейсбук.

В районе Водяного противник открывал огонь из 120-ти мм минометов. По защитника Авдеевки враг неоднократно применял минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты задействовали у Каменки и Славного, а недалеко от населенного пункта Первомайское - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Возле Луганского, Крымского и Орехово враг задействовали минометы. У Майорская агрессор использовал ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вооруженные формирования РФ обстреляли и участок разведения сил возле Золотого, выпустив одну мину.

Возле Зайцево во время эвакуации погибшего наши бойцы попали в засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевое травмирования. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирования.

Напомним, как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, за неделю на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, не менее 10 ранены.