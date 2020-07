Кулеба: За неделю на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, не менее 10 ранены

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о потерях ВСУ на Донбассе.

"Мир на Донбассе мог бы быть достигнут довольно быстро, если бы Россия этого захотела, но война продолжается: по меньшей мере 10 украинских солдат были ранены, 2 убиты в бою за последнюю неделю", - написал Кулеба на своей странице в соцсети Twitter.

Кулеба также напомнил имена погибших.

"Тарас Матвиив, 31 год, Львовская обл. Погиб при минометном обстреле 10 июля. В 2014 году он оставил свою успешную журналистскую карьеру ради защиты Украины. Принимал активное участие в акциях протеста на Майдане, волонтерском движении, общинном управлении и вступил в армию в 2019 году", - написал глава МИД.

"Олег Шило, 29 лет, из Киева. Убит вражеским огнем 8 июля. Коллеги по бригаде говорят, что Олег мечтал о том, что эта ужасная война закончится и наконец-то настанет мир. Мои глубокие соболезнования его родителям, сестре и близким," - написал Кулеба

Напомним, за текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.