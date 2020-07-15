Ситуация на фронте: оккупанты усилили обстрелы, много раненых

Агрессор применил противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбук.
"По защитникам Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С гранатометов российские оккупационные войска обстреливали наши опорные пункты и вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковка, а неподалеку Лебединского и Березовой - из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, у Новомихайловка, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот"", - сообщает штаб ООС.
Кроме того, возле Крымского противник использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Украинские военные отвечали агрессору прицельным огнем. Как сообщает разведка, за сутки ранены трое боевиковС начала
С начала текущих суток незаконные военные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Напомним, вчера, 14 июля, сообщалось, что в зоне проведения ООС наши военные попали в засаду оккупантов, в результате погиб военный медик и еще двое военных. Кроме того один боец был ранен и еще один получил боевое травмирования.