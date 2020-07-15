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Ситуация на фронте: оккупанты усилили обстрелы, много раненых

Ситуация на фронте: оккупанты усилили обстрелы, много раненых
07:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
За минувшие сутки, 14 июля, российские оккупанты 18 раз открывали огонь, применив при этом запрещенное минскими договоренностями оружие. Семь украинских военных получили ранения.

Агрессор применил противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбук. 

"По защитникам Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С гранатометов российские оккупационные войска обстреливали наши опорные пункты и вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковка, а неподалеку Лебединского и Березовой - из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, у Новомихайловка, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот"", - сообщает штаб ООС.

Кроме того, возле Крымского противник использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

Украинские военные отвечали агрессору прицельным огнем. Как сообщает разведка, за сутки ранены трое боевиковС начала 

С начала текущих суток незаконные военные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, вчера, 14 июля, сообщалось, что в зоне проведения ООС наши военные попали в засаду оккупантов, в результате погиб военный медик и еще двое военных. Кроме того один боец был ранен и еще один получил боевое травмирования.

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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