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Военный медик, погибший на Донбассе 13 июля, был гражданином Эстонии

Военный медик, погибший на Донбассе 13 июля, был гражданином Эстонии
Обновлено 00:05 Сегодня Телеграф korrespondent Фото: Твиттер
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил гибель 13 июля гражданина Эстонии. Об этом сообщает ERR.

Глава МИД страны уточнил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации. 

"Он переехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта по натурализации и имел статус беженца", - отметил Рейнсалу. 

По его словам, погибший позже подал заявление на получение гражданства и отказался от белорусского паспорта. 

Глава МИД отметил, что украинские власти еще уточняют статус и роль мужчины в конфликте на Донбассе. 

"У нас действует принцип - граждане Эстонии могут действовать в воинских частях на территории других стран, при наличии разрешения правительства", - сказал он, однако отметил, что на данный момент ни одного такого разрешения власти не выдавали. 

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что 13 июля после обстрела со стороны оккупантов на востоке Украины был убит родившийся в Беларуси гражданин Эстонии Николай Ильин. Он был военным медиком в рядах ВСУ. 

Как известно, 13 июля вследстве обстрелов погиб военный медик, пытавшийся эвакуировать тело погибшего военнослужащего. Еще двое получили ранения. Все они носили белые каски с опознавательными знаками.

В ходе обстрелов 13 июля, Украина потеряла трех военнослужащих

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Все по теме:

Эстония, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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