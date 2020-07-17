Военный медик, погибший на Донбассе 13 июля, был гражданином Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил гибель 13 июля гражданина Эстонии. Об этом сообщает ERR.

Глава МИД страны уточнил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации.

"Он переехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта по натурализации и имел статус беженца", - отметил Рейнсалу.

По его словам, погибший позже подал заявление на получение гражданства и отказался от белорусского паспорта.

Глава МИД отметил, что украинские власти еще уточняют статус и роль мужчины в конфликте на Донбассе.

"У нас действует принцип - граждане Эстонии могут действовать в воинских частях на территории других стран, при наличии разрешения правительства", - сказал он, однако отметил, что на данный момент ни одного такого разрешения власти не выдавали.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что 13 июля после обстрела со стороны оккупантов на востоке Украины был убит родившийся в Беларуси гражданин Эстонии Николай Ильин. Он был военным медиком в рядах ВСУ.

Как известно, 13 июля вследстве обстрелов погиб военный медик, пытавшийся эвакуировать тело погибшего военнослужащего. Еще двое получили ранения. Все они носили белые каски с опознавательными знаками.

В ходе обстрелов 13 июля, Украина потеряла трех военнослужащих.